TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk santra

Takımlar Sezon O G B M A Y P Adanaspor 30 1008 407 272 329 1409 1185 1386 Altınordu 29 932 335 278 319 1134 1030 1095 Ankara Keçiörengücü 7 228 85 59 84 309 288 314 Balıkesirspor 30 970 373 255 342 1094 1042 1148 Bereket Sigorta Ümraniyespor 5 170 69 48 53 229 204 255 Beypiliç Boluspor 28 932 377 257 298 1214 1005 1291 Bursaspor 8 254 134 63 57 396 231 398 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 68 32 19 17 98 70 115 Denizlispor 34 1116 462 302 352 1410 1146 1488 Eyüpspor 8 264 82 74 108 269 330 316 Gençlerbirliği 14 430 173 121 136 498 389 512 İstanbulspor 17 558 204 168 186 687 589 710 Kocaelispor 24 772 321 205 246 963 784 992 Menemenspor 2 68 18 24 26 80 108 78 MKE Ankaragücü 7 224 101 74 49 307 182 301 Royal Hastanesi Bandırmaspor 27 850 256 260 334 843 970 842 Tuzlaspor 1 34 14 5 15 46 53 47 Yılport Samsunspor 24 782 363 226 193 1112 731 1143

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı 13 Ağustos Cuma günü oynanacak Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak.Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 4 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden organizasyon, 2007-2008'den sonra ise TFF 1. Lig adını aldı.Ligin ilk yarısı 27 Aralık'ta tamamlandıktan sonra, ikinci devre 7 Ocak 2022'de başlayacak. 38 haftalık normal sezon, 15 Mayıs'taki maçlarla sona erecek. TFF 1. Lig'de 5, 17, 25 ve 33. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.2022-2023'ten itibaren normal sezonda da Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin kullanılacağı TFF 1. Lig'de play-off müsabakalarında bu yıl da VAR sistemi kullanılmaya devam edilecek.TFF 1. Lig'de bu sezon 2013-2014'te olduğu gibi 19 takım yer alacak.Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü ile TFF 2. Lig'den yükselen Eyüpspor, Kocaelispor ve Manisa'nın yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, İstanbulspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor ligde mücadele edecek.İstanbul'dan 4, Ankara'dan 3, Balıkesir ve İzmir'den ikişer takımın bulunacağı ligde Adana, Bolu, Bursa, Denizli, Erzurum, Kocaeli, Manisa ve Samsun'dan birer ekip yer alacak.Ligde yer alacak takımlardan Yılport Samsunspor 7, Adanaspor ise 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.Bu ekipleri 4 kezle Denizlispor, 3'er kezle Boluspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, 2'şer kezle Balıkesirspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İstanbulspor, 1 kezle Altınordu izledi.Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı. Manisa da ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek.Öte yandan MKE Ankaragücü, 1980-1981'de ligi 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarılmıştı.Manisa'nın ilk kez yer alacağı TFF 1. Lig'de Denizlispor 34, Adanaspor ile Balıkesirspor 30, Altınordu 29, Beypiliç Boluspor 28 kez mücadele etti.Manisa haricindeki ekiplerin daha önce ligde aldığı sonuçlar şöyle:Ligde 19 ekipten 9'u aynı teknik direktörle yoluna devam ederken, diğerleri teknik heyetinde değişikliğe gitti.Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü'nde İlker Püren, Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek, Boluspor'da Reha Erginer, Bursaspor'a Mustafa Er, Eyüpspor'da Zafer Turan, Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay, Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Recep Uçar ve Manisa'da Serkan Özbalta geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yer alacak.Adanaspor Fırat Gül'le, Royal Hastanesi Bandırmaspor Mustafa Gürsel'le, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erkan Sözeri ile, Denizlispor Veli Acar'la, Gençlerbirliği Metin Diyadin'le, İstanbulspor Cem Bağcı'yla, Menemenspor Cenk Laleci'yle, MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı'yla, Yılport Samsunspor Mehmet Altıparmak'la, Tuzlaspor Uğur Tütüneker'le sezona başlanacak.Bu isimlerden Hüseyin Eroğlu, Altınordu'da 10. sezonunu geçirecek.Takımlar bu sezon 35 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunların 7'sine maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı anda oynatabilecek.Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)14 Ağustos Cumartesi19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)15 Ağustos Pazar19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)16 Ağustos Pazartesi20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)