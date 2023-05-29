Telefon fiyatları düşecek mi, düşer mi 2023?

Cep telefonu fiyatları sebebiyle almaya zorlanan vatandaşların yüzünü güldürecek haberler peş peşe gelmeye başladı. Cep telefonu fiyatları düşüyor mu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde günden güne artış gösteren cep telefonu fiyatları vatandaşı zorlamaya devam ederken Recep Tayyip Erdoğan o vaatlerini tek tek açıkladı. 14 Mayıs seçimine sayılı günler kala Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda yapılan toplantı esnasında seçim beyannamesini açıkladı ve gençlerin en çok dikkatini çeken vaat cep telefonu ve bilgisayar ile ilgili vaat oldu.Cep Telefonu Fiyatlarında Vergi MuafiyetiRecep Tayyip Erdoğan tarafından bildirilen seçim beyannamesi kapsamında üniversite öğrencilerinin ilk cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi alınmayacak ve fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşmüş olacak. Son zamanlarda en ucuz akıllı telefon 3.5-4 bin TL fiyat aralığında başlıyor ve 45-50 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bu yüksek fiyatları cep telefonlarının ithal olması etkilerken alınan özel tüketim vergisi gibi vergiler de çok yükseltiyor. ÖTV yanında cep telefonlarında yüzde 18 oranında KDV, TRT bandrol ücreti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı da alınması fiyatları giderek yükseltiyor. ÖTV oranları ise telefon fiyatına göre yüzde 25 oranından başlayıp yüzde 50 oranına kadar yükseliyor. Seçim vaadi olarak verilen bu vaat yerine getirilmesi halinde cep telefonu fiyatlarının neredeyse yarı yarıya düşmesi bekleniyor.Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart'ta uygulanmaya başlayacak.Akıllı telefonlara minimum 2500 TL zam geleceği tahmin ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (201 dolar) olan bir telefonun fiyatı 28 Mart'tan itibaren en az 2.500 TL zamlanacak. Vergisiz fiyatı yaklaşık 3.800 TL olan telefondan sırasıyla yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve ardından yüzde 18 KDV alınıyor. Nihai fiyat böylece 7.500 TL oluyor. Yeni uygulama ile birlikte gümrük fiyatı yine 3.800 TL (201 dolar) olan telefondan 350 dolar gibi vergilendirme yapılacak ve aynı telefonun satış fiyatı 10.200 TL'yi aşmış olacak.2020 yılından bu yana yürürlükte olan ithalatta gözetüm uygulanmasın akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile akıllı telefonlardan alınan birim başına gümrük kıymeti 350 dolara yükselti. Tebliğ 28 Mart'tan itibaren uygulanacak.Düzenlemeyle birlikte vergisiz Türkiye'ye gelen bir cep telefonunun fiyatı 2 bin 500 TL artış yaşanması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yansıtılan vergi oranın cep telefonu fiyatlarına eklenmesi bekleniyor.Birim fiyatı 350 doların altında olan ürünler için gözetim belgesi alınması gerekiyor. Uygulama ile yerli üreticinin korunmasının amaçlandığı iddia ediliyor.Örneğin iphone 11 128 gb fiyatı şu sıralar piyasada 18 bin TL civarında satılıyor.Düzenlemeyle birlikte fiyatın 21 bin seviyesine çıkması öngörülüyor.