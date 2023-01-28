iPhone 15 ne zaman çıkacak? IPhone 15 pro ve pro max fiyatları ve özellikleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

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Apple, yıllardır değişmeyen katı bir program izliyor: yeni iPhone'lar her zaman Eylül başında duyurulur ve duyurudan bir buçuk hafta sonra gelir.Apple'ın iPhone 15 çıkış tarihiyle bu rotada kalmasını bekliyoruz, bu nedenle resmi açıklama için 12 Eylül 2023 Salı ve 22 Eylül Cuma günü mağaza içi sürüm için tahminde bulunabiliriz.Tabii ki, herhangi bir makul kesinliğe sahip olmak için çok erken ve bu tarihler, sızan bilgilerden ziyade Apple'ın olağan yıllık programına dayanmaktadır.iPhone 15'teki yeni özelliklerle ilgili epeyce ayrıntı biliyor olsak da, fiyatlara ve açıkçası, bu kadar erken tahmin etmek biraz zor olacak mevcut enflasyona ilişkin henüz bir içgörüye sahip değiliz.Yine de, bir tahminde bulunmak zorunda kalsaydık, Apple'ın iPhone 14 serisi ile aynı fiyatları sürdüreceğine bahse girerdik. Sadece iPhone 15 Ultra modelinin fiyat artışı alması daha olası görünüyor.iPhone 15'in özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otoriteler, bu koşulların sağlanmaması halinde iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılarda bulunmuştu.iPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması bekleniyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.