Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 13:12 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 13:12

iPhone 15 ne zaman çıkacak? IPhone 15 pro ve pro max fiyatları ve özellikleri

iPhone 15 pro ve pro max fiyatları ve özellikleri belli oldu. Iphone 14'ün 2022 eylül ayında çıkması ile birlikte kullanıcılar iPhone 15 modellerinin çıkışını merak etmeye başladı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? IPhone 15 pro ve pro max fiyatları ve özellikleri nedir? İşte detaylar...

iPhone 15 ne zaman çıkacak? IPhone 15 pro ve pro max fiyatları ve özellikleri
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iPhone 15 pro ve pro max hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın 2023 Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Apple, kısa süre önce iPhone 14 serisini satışa sunmuştu. Bunun üzerinden iPhone 15'e dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler olacak? İşte, o detaylar
İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır değişmeyen katı bir program izliyor: yeni iPhone'lar her zaman Eylül başında duyurulur ve duyurudan bir buçuk hafta sonra gelir.

Apple'ın iPhone 15 çıkış tarihiyle bu rotada kalmasını bekliyoruz, bu nedenle resmi açıklama için 12 Eylül 2023 Salı ve 22 Eylül Cuma günü mağaza içi sürüm için tahminde bulunabiliriz.

Tabii ki, herhangi bir makul kesinliğe sahip olmak için çok erken ve bu tarihler, sızan bilgilerden ziyade Apple'ın olağan yıllık programına dayanmaktadır.

İPHONE 15 FİYATLARI 

iPhone 15'teki yeni özelliklerle ilgili epeyce ayrıntı biliyor olsak da, fiyatlara ve açıkçası, bu kadar erken tahmin etmek biraz zor olacak mevcut enflasyona ilişkin henüz bir içgörüye sahip değiliz.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Yine de, bir tahminde bulunmak zorunda kalsaydık, Apple'ın iPhone 14 serisi ile aynı fiyatları sürdüreceğine bahse girerdik. Sadece iPhone 15 Ultra modelinin fiyat artışı alması daha olası görünüyor.

iPhone modeli128GB256 GB512 GB1TB
iPhone 14
 799$* 899$* 999$* -
iPhone 14 Plus
 899$* 999$* 1099$* -
iPhone 14Pro
 1099$* 1199$* 1399$* 1599$*
iPhone 14 Pro Maks
 1199$* 1299 dolar 1499$* 1699$*
iPhone 15 799$* 899$* 999$* -
iPhone 15 Plus 899$* 999$* 1099$* -
iPhone 15Pro 1099$* 1199$* 1399$* 1599$*
iPhone 15Ultra 1199$* 1299 dolar 1499$* 1699$*
* - beklenen fiyatlar

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 15'in özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otoriteler, bu koşulların sağlanmaması halinde iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılarda bulunmuştu.


iPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması bekleniyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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