Teknik direktör olsan, Ersun Yanal mı yoksa Fatih Terim mi olurdun?

Peki sen Ersun Yanal mı yoksa Fatih Terim mi olurdun? 6 soru ile cevabını arıyoruz...

Haber; Sporx.com
Teknik direktör olsan, Ersun Yanal mı yoksa Fatih Terim mi olurdun?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2020 12:55
Fatih Terim ve Ersun Yanal, Türk futbolunun iki önemli teknik adamı. İki antrenörün de kendine özel bir oyun anlayışı var. Peki sen Ersun Yanal mı yoksa Fatih Terim mi olurdun? 6 soru ile cevabını arıyoruz...

 

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için