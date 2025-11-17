Haber Tarihi: 17 Kasım 2025 12:20 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 12:20

TCDD İŞÇİ ALIMI 2025 BAŞVURU EKRANI: TCDD Personel Alımı Ne zaman? Başvurular Başladı Mı, Şartlar Neler?

TCDD işçi alımı için beklenen süreç başladı ve demiryolu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat doğdu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, farklı pozisyonlarda istihdam sağlayarak hem hizmet kalitesini artırmayı hem de iş gücünü güçlendirmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı 33080 Sayılı Resmi Gazete'de bugün TCDD işçi alımı duyurusu yer aldı. İlana göre süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 346 noter huzurunda kurayla, 434 sözlü sınavla olmak üzere toplam 780 işçi alımı yapılacak. Bu kapsamda yapılacak alımlar, demiryolu taşımacılığının geleceği açısından kritik bir adım olarak görülüyor. Başvuru sürecine dair detaylar resmi kaynaklar üzerinden duyurulurken, adayların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İŞKUR (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden gerçekleşecek başvurular için yoğunluk başlamış durumda. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı? TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, nereden? TCDD işçi alımı başvuru şartları neler?

TCDD işçi alımı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar TCDD resmi internet adresi yada Resmi Gazete'nin bugünkü sayısından, başvuru şartları ve diğer detayları öğrenebilecekler. 346 personel noter huzurunda kura çekimiyle belirlenirken, 434 personel ise sözlü sınav sonuçlarına göre seçilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi pozisyonları için alım yapılması planlanıyor. Sözlü sınav yöntemiyle ise demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi kritik görevler için personel alımı gerçekleştirilecek. İşte TCDD işçi alımına dair tüm detaylar...

TCDD İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı 33080 Sayılı Resmi Gazete'de bugün TCDD işçi alımı duyurusu yer aldı. İlana göre süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 346 noter huzurunda kurayla, 434 sözlü sınavla olmak üzere toplam 780 işçi alımı yapılacak. 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak olan başvurular İŞKUR (https://esube.iskur.gov.tr/) ile gerçekleşecek.

TCDD PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylar için iş gücü talepleri, 21 Kasım tarihine kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) resmi internet sitesinde (https://esube.iskur.gov.tr/) ilan edilecek. Başvuru işlemleri de yine İŞKUR platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Alım süreciyle ilgili tüm detaylar - İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi, evrak teslim bilgileri, sözlü sınav tarihleri, sınav sonuçları, noter huzurunda kura çekimi tarihi ve kura sonuçları - TCDD'nin resmi web sitesi olan https://www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak.

İlan edilen pozisyonların "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfında değerlendirilmesi ve işin doğası gereği, bu iş gücü talebine yalnızca erkek adaylar başvuru yapabilecek.

