Tatlıpınar Enerji (TATEN) hisse yorum ve hedef fiyatı 2023

Tatlıpınar Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada şirketin iştiraki olan Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki paylarının tamamının geçen ay itibarıyla Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye devredildiğini bildirdi. Hisse devir bedeli olan 575 milyon TL'nin şirket hesaplarına aktarıldığı bilgisi verildi. Hisse devir bedelinin Akdeniz İnşaat tarafından Akdeniz İnşaat, Ali İbrahimağaoğlu ve Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu'nun halka arz kapsamındaki ortak satışı gelirlerinden karşılandığı belirtildi.Tatlıpınar Enerji, halka arz izahnamesinde de belirttiği üzere şirket devrini faaliyetlerini sadece yenilenebilir enerji alanında yoğunlaştırmak için gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 17 Ağustos tarihinde işlemlere başlayan TATEN, tavan serisine devam ederken bugün 36,18 TL fiyatına ulaştı. Buna göre hisse, halka arz fiyatı olan 22,5 TL'ye göre %60 değer kazancına sahip.Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 Ağustos 2023 tarihinde onay verdi. 17 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işlemlere başlayan şirketin halka arz fiyatı 22,50 TL oldu. Tatlıpınar Enerji şirketi, halka arz edildiği günden itibaren arka arkaya tavan kapanışlar yaparak 6 Eylül 2023 gününü 85,00 TL fiyattan kapattı.7 Eylül günü eksi açılış yapan hissede panik satış emirleri ile birlikte taban fiyat olan 76,50 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Haftanın son işlem günü olan 8 Eylül tarihinde güne taban fiyat olan 68,85 ile başlayan hisse, öğleden sonra gelen güçlü alımlarla günü %5,42 yükselişle 80,65 fiyatından kapattı.8 Eylül günü açıklanan bilançonun da etkisiyle hisse 11 Eylül gününe taban fiyattan işlem görerek başladı. Bir ara taban bozulsa da yeniden taban olan hissede 72,60 kapanış gerçekleşti. Tabanda bekleyen lot sayısı ise 4,22 milyon lot oldu.12 Eylül gününe sert satışla başlayan hissede sabah erken saatlerde taban fiyattan işlemler gerçekleşti. Seans içinde her ne kadar taban bozulsa da saat 11.00'den itibaren taban kilitleyen hissede tabanda bekleyen lot sayısı ise 1,92 milyon oldu.