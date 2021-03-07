Tam kadro Göztepe'nin konuğu BB Erzurumspor

Süper Lig'de son 4 maçında mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, 29. hafta mücadelesinde 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.



Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.



Ligde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe ve Kasımpaşa müsabakalarından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Göztepe hafta içinde de Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Yenilgi almadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 36 puanla 9. sırada bulunuyor.



İzmir temsilcisinde yarınki maç öncesinde eksik oyuncu yer almıyor.



Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor son 3 karşılaşmada sahadan 2 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı.



Rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibinden tek puanını, ligin ilk yarısında 1-1'lik skorla almıştı.



