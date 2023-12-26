Taksirle ölüme neden olma ne demek, cezası ne kadar? (TCK)

Taksirle ölüme neden olma, kişinin ölümüne sebep olan bir olayın kasıtsız, yani isteyerek değil, dikkatsizlik, tedbirsizlik veya öngörülebilir bir hata sonucu gerçekleştiği durumları kapsar.

Taksir, hukuki bir sorumsuzluk türüdür ve genellikle dikkatsizlik, tedbirsizlik, özensizlik gibi durumları içerir. Taksirle ölüme neden olma durumu, kişinin ölüme sebep olan eylemi veya ihmalinin, normal bir özen ve dikkatle hareket etmeme sonucu olduğu durumları içerir.