Taksirle öldürme suçunda, kasten öldürmeden farklı olarak, failde ölüm neticesine yönelik doğrudan veya olası kast bulunmamaktadır. Fail, burada objektif özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle öngörülebilir ve önlenebilir ölüm neticesini öngörmediği için, gerçekleşen ölüm neticesinden dolayı sorumlu tutulmaktadır. Peki, taksirle ölüme neden olma ne demek, cezası ne kadar? (TCK)
TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU NE DEMEK?
Taksirle ölüme neden olma, kişinin ölümüne sebep olan bir olayın kasıtsız, yani isteyerek değil, dikkatsizlik, tedbirsizlik veya öngörülebilir bir hata sonucu gerçekleştiği durumları kapsar.
Taksir, hukuki bir sorumsuzluk türüdür ve genellikle dikkatsizlik, tedbirsizlik, özensizlik gibi durumları içerir. Taksirle ölüme neden olma durumu, kişinin ölüme sebep olan eylemi veya ihmalinin, normal bir özen ve dikkatle hareket etmeme sonucu olduğu durumları içerir.
Bu tür durumlar genellikle mahkemelerde incelenir ve tıpkı diğer suçlar gibi, deliller, tanıklar ve uzman görüşleri ışığında değerlendirilir. Taksirle ölüme neden olma suçu, bir kişinin başkasının yaşamını kasıtlı olarak sona erdirmemesine rağmen, dikkatsizlik veya tedbirsizlik nedeniyle ölüme sebep olması durumunda ortaya çıkar.
Taksirle Öldürme Suçu (TCK 85)
"Taksirle öldürme" başlığını taşıyan TCK M.85 uyarınca;
"(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
"(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yararlanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar cezalandırılır."
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