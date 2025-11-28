Haber Tarihi: 28 Kasım 2025 15:17 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 15:17

Taksim Metrosu Açık mı, Kapalı mı? (28 Kasım 2025)

İstanbulluların en çok kullandığı ulaşım ağlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküleri ile ilgili son durum netleşti.

Taksim Metrosu Açık mı, Kapalı mı? (28 Kasım 2025)
Abone Ol
Geçtiğimiz günlerde (25 Kasım) uygulanan geçici kapatma kararının ardından, 28 Kasım 2025 (bugün) itibarıyla Taksim metro istasyonu ve füniküler hattı NORMAL İŞLEYİŞİNE devam etmektedir. Herhangi bir kapalı durum söz konusu değildir.
Ancak, bugün Taksim'e gideceklerin dikkat etmesi gereken çok önemli bir uyarı var:

⚠️ Metro Açık Ama Yollar Kapalı! (Papa Ziyareti)

Taksim metrosu açık olsa da, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti nedeniyle bölgedeki ana caddeler araç trafiğine kapatılmıştır. Bu sebeple Taksim ve çevresine ulaşımda metro en mantıklı seçenek olacaktır.

28 Kasım Cuma (Bugün) Kapalı Olan Yollar: Papa'nın Harbiye'deki Saint Esprit Kilisesi ziyareti nedeniyle sabah saatlerinden itibaren şu yollar araç trafiğine kapalıdır:

Cumhuriyet Caddesi: İki yönlü olarak trafiğe kapalıdır.

Halaskargazi Caddesi

Abide-i Hürriyet Caddesi (Halaskargazi istikameti)

Ortakır Sokak


Silahşör Caddesi

💡 Önemli Tavsiye
Şişli, Harbiye ve Taksim bölgesinde oluşabilecek yoğun trafik ve yol kapatmaları nedeniyle, özel araç veya otobüs/taksi kullanmak yerine M2 Metro Hattını tercih etmeniz ulaşımınızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ömer Belli kimdir, neden öldü? Gündem Ömer Belli kimdir, neden öldü?
Laporta: 'Hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor' Barcelona Laporta: "Hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor"
Robin van Persie, oğlu Shaqueel hakkında çıkan iddialar yanıt verdi! Hollanda Ligi Robin van Persie, oğlu Shaqueel hakkında çıkan iddialar yanıt verdi!
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, kabri başında anıldı Galatasaray Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, kabri başında anıldı
Atatürk Papa'ya İzin Vermedi mi? Gündem Atatürk Papa'ya İzin Vermedi mi?
Gençlerbirliği'nde genel kurul öncesi tedbir kararı kalktı Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği'nde genel kurul öncesi tedbir kararı kalktı
Liverpool için şaşırtan Klopp iddiası Liverpool Liverpool için şaşırtan Klopp iddiası
Taksim Metrosu Açık mı, Kapalı mı? (28 Kasım 2025) Gündem Taksim Metrosu Açık mı, Kapalı mı? (28 Kasım 2025)
Sergio Ramos için ayrılık iddiaları güçleniyor Dünya Futbolu Sergio Ramos için ayrılık iddiaları güçleniyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş'ta 4 futbolcu için ayrılık kararı!
2
Galatasaray'da derbi için sürpriz sağ bek kararı
3
Osimhen için PSG, Barcelona ve Real Madrid devrede
4
Real Madrid, dev transferden vazgeçti; Ibrahima Konate!
5
Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği!
6
Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya sert gönderme
7
Edson Alvarez'den derbi açıklaması

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.