Taksim Metrosu Açık mı, Kapalı mı? (28 Kasım 2025)

Geçtiğimiz günlerde (25 Kasım) uygulanan geçici kapatma kararının ardından, 28 Kasım 2025 (bugün) itibarıyla Taksim metro istasyonu ve füniküler hattı NORMAL İŞLEYİŞİNE devam etmektedir. Herhangi bir kapalı durum söz konusu değildir.

Ancak, bugün Taksim'e gideceklerin dikkat etmesi gereken çok önemli bir uyarı var:

Taksim metrosu açık olsa da, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti nedeniyle bölgedeki ana caddeler araç trafiğine kapatılmıştır. Bu sebeple Taksim ve çevresine ulaşımda metro en mantıklı seçenek olacaktır.

28 Kasım Cuma (Bugün) Kapalı Olan Yollar: Papa'nın Harbiye'deki Saint Esprit Kilisesi ziyareti nedeniyle sabah saatlerinden itibaren şu yollar araç trafiğine kapalıdır:

Cumhuriyet Caddesi: İki yönlü olarak trafiğe kapalıdır.

Halaskargazi Caddesi

Abide-i Hürriyet Caddesi (Halaskargazi istikameti)

Ortakır Sokak

Silahşör Caddesi

Şişli, Harbiye ve Taksim bölgesinde oluşabilecek yoğun trafik ve yol kapatmaları nedeniyle, özel araç veya otobüs/taksi kullanmak yerine M2 Metro Hattını tercih etmeniz ulaşımınızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.