Haber Tarihi: 22 Mayıs 2023 14:18 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 14:18

Tabii ücretsiz mi? TRT Tabii izle: Tabii giriş detayları

Tabii ücretsiz mi, ne zaman çıkacak? TRT Tabii ücretsiz mi, üyelik ücreti var mı ve ne kadar? TRT, uluslararası dijital medya platformu Tabii'yi kullanıcılarına beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan platformun yayına başlama tarihi belli oldu. Peki, Tabii nedir? TRT Tabii ücretli mi? Tabii dijital dizileri nasıl izlenir? İşte, TRT Tabii'nin ne zaman çıkacağı, ücretsiz olup olmadığı ve resmi içerikleri ile ilgili bilgiler...

Tabii ücretsiz mi? TRT Tabii izle: Tabii giriş detayları
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TRT uluslararası dijital film ve dizi izleme platformu Tabii'yi kamuoyuna duyurdu. Yerli Netflix olarak tanımlanan ve 5 farklı dil ile 25 ülkede yayın yapacak olan Tabii ile ilgili arama motorlarında 'Tabii nedir, nasıl izlenir? TRT Tabii ücretli mi, üyelik ne kadar? - Tabii nasıl üye olunur?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde... 
TABİİ ÜCRETSİZ Mİ?
TRT Tabii, 7 mayısta izleyicilere sunulacak. 2023'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. Başlangıçta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.

TRT TABİİ NEDİR?

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii, Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılan Tanıtım Gecesi ile kamuoyuna tanıtıldı.. Birçok içerik, yüksek kaliteli altyazı ve dublaj seçenekleri ile izleyicisine ulaşacak olan uluslararası dijital platformu tabii, büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz 'Tabii'nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. 'Tabii' Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TRT TABİİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TRT Tabii platformu, 7 mayısta izleyicilere sunulacak. 2023'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslarası pazarlara açılması planlanıyor. Başlangıçta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak platforma, "tabii.tabii.com/tr" adresi üzerinden 7 Mayıs öncesinde e-posta adresinizi bırakarak aboneliği başlatabileceksiniz.

TABİİ'YE ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TABİİ DİJİTAL NASIL ÜYE OLUNUR?

TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak 7 Mayıs'tan itibaren izleyebilirsiniz.

TRT TABİİ DİZİLERİ VE PROGRAMLARI


TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer bulacak. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut olacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
TRT Tabii
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