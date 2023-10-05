Haber Tarihi: 05 Ekim 2023 14:43 - Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 14:43

Suriye'de SİHA düştü! Son dakika ANKA S SİHA düşürüldü

TSK'ye ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), henüz bilinmeyen bir nedenle Kuzey ve Doğu Suriye'ye düştü.

Suriye'de SİHA düştü! Son dakika ANKA S SİHA düşürüldü
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PKK/YPG'li teröristlerden uzak durmaları yönünde ABD'ye yapılan kesin uyarının ardından Türk SİHA'ları bugün Suriye kuzeyinde geniş kapsamlı operasyonlara başladı.
Amerikalı askerlerle birlikte terör örgütünün karargahı durumundaki Haseke ile Ayn İsa bölgesinde yoğunlaşan hava harekâtında Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA SİHA'lar görev alıyor.

Örgütün Suriye petrolünü çalmakta kullandığı tesislerle birlikte PKK/YPG'lilerden bir kısmı hareket halindeyken vuruldu. Ancak bu sırada Türkiye sınırında devriye uçuşları yapan Amerikan uçaklarından birinin ANKA SİHA'ya ateş ederek düşürdüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

 Türkiye'yi terör destekçisi ABD ile savaşın eşiğine getiren skandalın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde Türk SİHA'larından biri, Haseke yakınlarındaki Tel Beyder semalarındayken alev alarak kırıma uğruyor.

Türk ordusuna yönelik bu kaydadeğer cüretin kapsamlı bir kara harekâtı ile cezalandırılması seçeneği giderek ağırlık kazandı.

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