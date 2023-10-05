Suriye'de SİHA düştü! Son dakika ANKA S SİHA düşürüldü

PKK/YPG'li teröristlerden uzak durmaları yönünde ABD'ye yapılan kesin uyarının ardından Türk SİHA'ları bugün Suriye kuzeyinde geniş kapsamlı operasyonlara başladı.Amerikalı askerlerle birlikte terör örgütünün karargahı durumundaki Haseke ile Ayn İsa bölgesinde yoğunlaşan hava harekâtında Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA SİHA'lar görev alıyor.Örgütün Suriye petrolünü çalmakta kullandığı tesislerle birlikte PKK/YPG'lilerden bir kısmı hareket halindeyken vuruldu. Ancak bu sırada Türkiye sınırında devriye uçuşları yapan Amerikan uçaklarından birinin ANKA SİHA'ya ateş ederek düşürdüğü iddiası ortalığı karıştırdı.Türkiye'yi terör destekçisi ABD ile savaşın eşiğine getiren skandalın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde Türk SİHA'larından biri, Haseke yakınlarındaki Tel Beyder semalarındayken alev alarak kırıma uğruyor.Türk ordusuna yönelik bu kaydadeğer cüretin kapsamlı bir kara harekâtı ile cezalandırılması seçeneği giderek ağırlık kazandı.