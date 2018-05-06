  •  
    Galatasaray Malatya maçı için onu kaybetti!
  •  
    Dilmen'den itiraf geldi; "Bence kesin favori..."
  •  
    Aydınus için olay sözler; "Aydınus eski kaşardır"
  •  
    Borussia Dortmund'dan transfer hamlesi geldi!
  •  
    Süper Lig'in sezon sonu serbest kalacak 25 ismi

Süper Lig'de flaş istifa kararı!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı.

Kaynak: AA
Süper Lig'de flaş istifa kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2018 19:30
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden ayrıldı.

Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında namusuyla şerefiyle çalıştığını, bugün İstanbul'a gideceğini söyledi.

Maçın değerlendirmesinin olmadığını, verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Özat, "Öncelikle sorumluluk benim. 2. hafta 'istifa' diye bağıranlar ya da yönetimin içindeki hainlik fitilini ateşleyenlerin suçu varsın olmasın. Yetiştiğim yuvaya 3. haftada gönderildikten sonra karşılık beklemeden dönmek suçsa evet benim suçum. Gece gündüz kulüpte kalmaksa evet benim suçum. Ancak şunu söylemek isterim ki Gençlerbirliği'nden Ankaragücü'ne, Ankaragücü'nden de Gençlerbirliği'ne dost olmaz. Bizim taraftar bunu idrak edemedi." diye konuştu.

Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini ifade eden Özat, "Bugün de böyle yaptılar. Normal. Hiç kimsenin suçu yok, ben suçluyum. Bu takım üzerinden geçinmeye çalışanlar, burayı da Ankaragücü'ne çeviriyorlar. Düşen takımlar geri çıkıyor önemli olan arıyla namusuyla çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerbirliği de düştüğü gibi çıkmasını bilir." diyen Özat, şunları kaydetti:

"Önemli olan ar, namus, şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var, kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim.

Ümit Özat'ın yardımcılarından Aydın Toscalı, yaptığı açıklamada "Ümit hoca bıraktı. Biz de ekibi olarak devam etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için