, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden ayrıldı.Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında namusuyla şerefiyle çalıştığını, bugün İstanbul'a gideceğini söyledi.Maçın değerlendirmesinin olmadığını, verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Özat, "." diye konuştu.Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini ifade eden Özat, "" değerlendirmesinde bulundu." diyen Özat, şunları kaydetti:Ümit Özat'ın yardımcılarından Aydın Toscalı, yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullandı.