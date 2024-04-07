Süper Kupa maçı nerede yayınlanacak, saaat kaçta?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesi için gözler Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'na çevrildi. 2022/23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada sarı-kırmızılıların 4, Fenerbahçe'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Futbolseverler ise Süper Kupa heyecanına ortak olmak için mücadelenin başlangıç saatini ve yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Galatasaray- Fenerbahçe rekabetinde 399. randevunun detayları belli oldu. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…



SÜPER KUPA MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?



2022/23 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray ve geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.



Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanmış ve sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle final ertelenmişti.



Açıklanan yeni takvime göre Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.



SÜPER KUPA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?



Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise maçın ekranlara geleceği kanalı merak ediliyor.



Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: