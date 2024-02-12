Haber Tarihi: 12 Şubat 2024 11:45 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 11:45

Super Bowl 2024: Kim kazandı?

Amerika'daki en önemli spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'da Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'i 25-22 mağlup ederek son 5 yılda 3. şampiyonluğunu aldı.

Super Bowl 2024: Kim kazandı?
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Las Vegas kentindeki Allegiant Stadı'nda oynanan ve uzatmaya giden final mücadelesinde San Francisco 49ers'ı 25-22 yenen Chiefs, üst üste ikinci son 5 yılda üçüncü şampiyonluğuna uzandı.

61 bin 629 sporseverin takip ettiği karşılaşmada Chiefs, 2004 ve 2005'te üst üste şampiyonluğa ulaşan New England Patriots'tan sonra bunu başaran ilk takım oldu.

Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes, kariyerinde üçüncü kez Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

28 yaşındaki Mahomes, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, bu harika bir şey. Daha işimiz bitmedi, yeni başlıyoruz. Genç bir takımımız var ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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