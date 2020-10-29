Sumudica: 'Trabzonspor'a gidersem, onlar için de göbek atarım'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınına konuştu ve Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında olduğunu belirtti.



"Trabzonspor'un beni istediğini ve görüşmeler olduğunu biliyorum." diyerek sözlerine başlayan Rumen teknik adam, 4. haftada Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından tribünde göbek atmasına tepki gösteren bordo-mavili taraftarlara mesaj yolladı.



"TRABZON TARAFTARI BENİ HEP ETKİLEMİŞTİR"



Herkesten farklı olduğunu belirten Sumudica, "Taraftarların bazılarının bunun için öfkeli olduğunun da farkındayım çünkü onların takımlarını ne kadar sevdiğini biliyorum. Kayserispor'da çalıştığım dönemden bu yana Trabzonspor taraftarları beni hep etkilemiştir. Gaziantep'in hocası olduğum sürece takımım için her şeyimi vereceğim. Ben böyleyim ve farklı bir hareket tarzım olabilir, bazıları da bundan rahatsız olabilir. Trabzonspor'un hocası olsaydım, onlar için de göbek atardım." dedi.



Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK, 6 maç sonunda 7 puanla 13. sırada yer alıyor.



