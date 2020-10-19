Sumudica: 'Tek resim varsa istifa ederim'

Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç sonrası Antalyaspor yöneticisi ve futbolcusu Podolski'nin yaptığı açıklamalara teknik direktör Marius Sumudica Rumen basınına konuşarak cevap verdi.



Kimseye küfür etmediğini ifade eden ve Antalyaspor'un puan kaybına bahane aradığını belirten Sumudica, "Marius Șumudica'nın Türk futbolundan çıkmasını istiyorsanız, tek bir çözüm var. Onu sahada yenin ve bu yarıştan çıkarın!" dedi.



İşte Sumudica'nın açıklamaları:



"Lukas Podolski ve rakip takım yöneticisinin bejin küstahlıkla, hakaretle veya küfürle suçlandığının basın açıklamasını gördüm. Türkiye'de bu üst düzey rekabete duyduğum saygıdan dolayı gereksiz yere bu savaşa girmeyeceğim. Bunun yerine birkaç şeye işaret etmek istiyorum: Bilindiği gibi kulübümün dört görevlisi ile birlikte maçı tribünden izledim. Kabaca davrandığımın kanıtı olarak Twitter'da bir fotoğrafımı gördüm. Aslında bu sadece mutlu olduğum anın bir fotoğrafı. Basın açıklamasında kırıldığımı itiraf edebilecek 20 tanığın olduğunu gördüm. Örneğin, Lukas Podolski'ye hakaret ettiğim tek bir resim varsa, istifa edip başka bir koçun yerini terk edeceğime söz veriyorum!



BAHANEYE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR



"Ben bir futbol koçuyum. Antalyalılar, maçın büyük bir bölümünde 9 kişi kalan bir takımı yenmeyi başaramadıklarını iyi düşünmelidir. Antalyalılar neredeyse kayboldu ve hatta tarihe geçti.

Alçakgönüllü görüşüme göre Antalyalılar bu maçtaki puan kayıplarını bir bahaneye dönüştürmek istiyor! Futboldan bahsetmişken, koçluğunu yaptığım takım son 13 etapta sadece bir maç kaybetti! İstanbul'da Galatasaray'a karşı. Kazanması güç olan bu takımın tamamı Ocak ayından bu yana kendi sahasında kaybetmedi! Marius Șumudica'nın Türk futbolundan çıkmasını istiyorsanız, tek bir çözüm var. Onu sahada yenin ve bu yarıştan çıkarın!"



