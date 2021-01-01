Steph: "Klay, parkelere geri dönmeye hazır!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, son iki yıldır sakatlığından ötürü kadro dışı olan Klay Thompson'ın bu sezon "parkelere geri dönmeye hazır" olduğunu söyledi.



NBA'den uzak kaldığı iki yıllık bir sürenin ardından Klay'in parkelere dönüşüne yalnızca birkaç hafta kaldı.



"Brother From Another" isimli podcast'te yaptığı sohbette Curry, Klay'in yaklaşan dönüşü ile ilgili heyecanını şu şekilde dile getirdi:



"Yolculuğunu son iki yıldır takip ediyorum. Geçen Kasım ayında Aşil sakatlığını duyduğumuzda, bizim için büyük şok olmuştu. Çünkü çapraz bağ sakatlığından sonra geri dönmek için ne kadar çok çalıştığını biliyorduk. Bir sene daha beklemesi gerekecekti, lakin moralini yüksek tutmayı başardı. Parkelere dönmeye hazır.



Yapabildiklerine ve şimdiye dek başardıklarına dair hatırladığımız çok şey var. Biz sadece sağlıklı olmasını istiyoruz. Kendisi, %100'e tekrar dönmesi ne kadar sürerse sürsün, sahada olmak istiyor. Zaten yüzde kaç sağlıklı olursa olsun, sahada bulunması bizim için yeterli."



