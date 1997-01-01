Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Spurs, antrenman tesislerini açan son takım oldu

San Antonio Spurs, antrenman tesislerini en son açan NBA takımı oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs, antrenman tesislerini en son açan NBA takımı oldu.

Spurs genel menajeri Brian Wright, bir basın toplantısında ekibin tesislerinin nihayet açık olduğunu duyurdu.

Spurs, Florida eyaletinin Orlando şehrindeki Walt Disney World'de oynayacak 22 takım arasında yer alıyor. Ekip, sezon KOVID-19 nedeniyle Mart ayında askıya alınmadan önce 27-36 derecesine sahipti.

Yine de San Antonio'nun 2020 playofflarına kalma şansları çok yüksek değil. DeMar DeRozan, sezon başına maç başına ortalama 22.2 sayı atan All-Star bir guard iken, All-Star LaMarcus Aldridge omuz ameliyatı nedeniyle Orlando'da olmayacak.

Spurs, 2019-20 sezonunda DeRozan ve Aldridge ile zaten sıkıntı çekiyordu. Şimdi, Gregg Popovich'in mürettebatı için yol daha da zorlaşıyor. Bu sezon, Spurs'ün uzun senelerdir süren playoff serisinin bittiği sezon olabilir. San Antonio, 1997'den beri playoffları kaçırmamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal