Spurs, antrenman tesislerini açan son takım oldu

San Antonio Spurs, antrenman tesislerini en son açan NBA takımı oldu.



Spurs genel menajeri Brian Wright, bir basın toplantısında ekibin tesislerinin nihayet açık olduğunu duyurdu.



Spurs, Florida eyaletinin Orlando şehrindeki Walt Disney World'de oynayacak 22 takım arasında yer alıyor. Ekip, sezon KOVID-19 nedeniyle Mart ayında askıya alınmadan önce 27-36 derecesine sahipti.



Yine de San Antonio'nun 2020 playofflarına kalma şansları çok yüksek değil. DeMar DeRozan, sezon başına maç başına ortalama 22.2 sayı atan All-Star bir guard iken, All-Star LaMarcus Aldridge omuz ameliyatı nedeniyle Orlando'da olmayacak.



Spurs, 2019-20 sezonunda DeRozan ve Aldridge ile zaten sıkıntı çekiyordu. Şimdi, Gregg Popovich'in mürettebatı için yol daha da zorlaşıyor. Bu sezon, Spurs'ün uzun senelerdir süren playoff serisinin bittiği sezon olabilir. San Antonio, 1997'den beri playoffları kaçırmamıştı.



