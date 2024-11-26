Sparta Prag - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sparta Prag - Atletico Madrid maçı Tabii canlı izle şifresiz

Sparta Prag - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak olan Sparta Prag, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sparta Prag - Atletico Madrid maçı canlı izleme detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Sparta Prag - Atletico Madrid maçı TSİ 20:45'te başlayacak.