Haber Tarihi: 28 Eylül 2025 19:26 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 19:26

SON DAKİKA: Fenerbahçe Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, FB - Antalya link

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı şifresiz bein Sports izle | Fenerbahçe - Antalyaspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı yayın izleme detayları

SON DAKİKA: Fenerbahçe Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, FB - Antalya link
Abone Ol
Fenerbahçe Antalyaspor maçı bein Sports canlı link! Trendyol Süper Lig'in 7. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE ANTALYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



FENERBAHÇE ANTALYASPOR HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.



FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu. Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem, Nesyri

Antalyaspor: Cuesta, Georgiy, Gianetti, Bünyamin, Kenneth, Ceesay, Soner, Abdulkadir, Storm, Safuri, Van De Streek



TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor. Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Anlatyaspor ile 28 Eylül Pazar günü 59. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 58 lig mücadelesinde Fenerbahçe 39 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 107 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR 

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez evinde karşılaştı.  Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 24'ünden galibiyetle ayrılırken Akdeniz ekibi ise 3 maçta 3 puana uzandı. İki mücadelede ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 67 gole, Antalyaspor 22 golle karşılık verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER 

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.  Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı. İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

FENERBAHÇE SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ 

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

6 MAÇTIR RAKİBİNİ YENİYOR 

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Serikspor ile Erzurumspor yenişemedi Spor Toto 1. Lig Serikspor ile Erzurumspor yenişemedi
Bandırmaspor, üç puanı üç golle aldı! Spor Toto 1. Lig Bandırmaspor, üç puanı üç golle aldı!
Recep Uçar: 'Kariyerimde unutmayacağım maçlardan biri oldu' Konyaspor Recep Uçar: "Kariyerimde unutmayacağım maçlardan biri oldu"
Arsenal'den son dakika zaferi! Arsenal Arsenal'den son dakika zaferi!
Stuttgart, Köln'ü iki golle geçti! FC Köln Stuttgart, Köln'ü iki golle geçti!
Nuri Şahin: 'Aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık' RAMS Başakşehir Nuri Şahin: "Aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık"
Başakşehir'den MHK'ya tepki! RAMS Başakşehir Başakşehir'den MHK'ya tepki!
Lyon, Tyler Morton ile Lille'i geçti! Lyon Lyon, Tyler Morton ile Lille'i geçti!
Shakhtar Donetsk, ligde zirveye oturdu! Dünya Futbolu Shakhtar Donetsk, ligde zirveye oturdu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Antalyaspor: 11'ler
2
Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu!
3
Liverpool taraftar grubundan Galatasaray öncesi bildiri!
4
Tete: "Brezilya'ya dönmek istiyorum"
5
Galatasaray'a Osimhen'den 300 Milyon TL!
6
Galatasaray - Liverpool maçına Turpin atandı!
7
Ferdi Kadıoğlu'ndan Yaz Yıldırım'a hediye!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.