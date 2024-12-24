Sömestr (yarıyıl) tatili tarihi 2025: 15 tatil ne zaman?

15 tatil tarihleri milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merakla araştırılıyor. Yıl sonunun yaklaştığı şu günlerde 15 günlük sömestr tatili için de geri sayım başladı. Birinci dönemin sona ereceği bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak tatile çıkacaklar. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman alınacak, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?



15 TATİL NE ZAMAN?



15 günlük sömestr-yarıyıl tatili, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.



OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?



Okulların kapanmasına bugünden (23 Aralık) itibaren 28 gün kaldı.



KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?



Karneler ise 25 gün sonra 17 Ocak Cuma günü dağıtılacak.



İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: