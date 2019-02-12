Ara transfer döneminde Barcelona, Fenerhaçenin Slovak yıldızı Martin Skrtel'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamıştı.İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-lacviertli futbolcuı, Fenerbahçe'deki konumundan memnun olduğu için Katalan devini tercih etmedi.Haberin detaylarında aktarılanlara göre Skrtel'in menajeri, oyuncunun bir yedek olarak futbol hayatına devam etmek istemediğini, Fenerbahçe'de güçlü bir konumda olduğunu ve bu sebeple teklifi reddettiklerini Barcelonalı yetkilere iletti.Martin Skrtel, 2016 yılında Liverpool'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu.