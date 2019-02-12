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Skrtel'in Barcelona'yı reddetme sebebi belli oldu

Ara transfer döneminde Barcelona'nın resmi transfer teklifinde bulunduğu Martin Skrtel'in, Katalan devini neden reddettiği belli oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Skrtel'in Barcelona'yı reddetme sebebi belli oldu
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12 Şubat 2019 17:32
Ara transfer döneminde Barcelona, Fenerhaçenin Slovak yıldızı Martin Skrtel'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamıştı.

İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-lacviertli futbolcuı, Fenerbahçe'deki konumundan memnun olduğu için Katalan devini tercih etmedi.

Haberin detaylarında aktarılanlara göre Skrtel'in menajeri, oyuncunun bir yedek olarak futbol hayatına devam etmek istemediğini, Fenerbahçe'de güçlü bir konumda olduğunu ve bu sebeple teklifi reddettiklerini Barcelonalı yetkilere iletti.

Martin Skrtel, 2016 yılında Liverpool'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

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