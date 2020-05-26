Sivasspor kurallara uygun çalıştı

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1,5 saat sürdü.Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar yaptı.Demir Grup Sivasspor yarın da saat 10.30 ve 17.30'da çift antrenman yapacak.