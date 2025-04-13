Sivasspor Fenerbahçe Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

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Sivasspor-Fenerbahçe maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak olması. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak bu kritik maç, 13 Nisan Cumartesi günü BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

Sivasspor-Fenerbahçe maçını canlı izlemek için beIN Sports 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, 19:00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda başlayacak. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Fenerbahçe'nin bu önemli deplasman mücadelesini evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Sivasspor'un sahası olan BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek ve saat 19.00'da başlayacak. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin ligdeki şampiyonluk yarışını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 19:00'da ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturacak.

Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovc, Camara, Uğur, Tolga, Samuel Moutousammy, Charisis, Efkan, Bekir Turaç, Rey Manaj.











Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko.

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosuna alınmadı. Grip olan İrfan Can Eğribayat da kadroda bulunmazken, Diego Carlos da teknik heyet tercihi nedeniyle kafileye dahil edilmedi.Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 4 isim kart ceza sınırında.Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak.Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, bu maçla Trendyol Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı.Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.İki takım arasında Sivas'ta oynanan 18 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 7 müsabaka berabere sonuçlandı.Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 32 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.Sivas'ta oynanan son lig maçında iki takım, geçen sezon 2-2 berabere kaldı.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla, bu sezonun ilk yarısında da sahasında 4-0'lık skorla aldı.Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.