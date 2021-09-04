Sivaslı "Minik Yiğido"dan cezaya tepki

Sivaslı "Minik Yiğido"dan PFDK'nın cezasına videolu tepki geldi.

Haber; AA
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Sivaslı 'Minik Yiğido'dan cezaya tepki
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04 Eylül 2021 22:53
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da küçük bir taraftar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) stadyuma usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle kırmızı-beyazlı kulübe verdiği cezaya, çektiği video ile tepki gösterdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da sosyal medya hesabında yer verdiği video da Sivasspor atkısı ve beresi takan Kangal Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ecrin Çetinkaya, "Büyüklerimiz bize 100 bin lira ceza vermiş. Biz 115 bin minik Yiğido olarak bu cezayı simit paralarımızla öderiz. Bu sevda bitmez, sen üzülme Vali amca. Ama biz biliyoruz ki Vali amca cezaya üzülmüyor, minik Yiğidolara yapılan haksızlığa üzülüyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'un iç sahada oynadığı Göztepe maçında, stadyuma usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle PFDK kırmızı-beyazlı kulübe 100 bin lira ceza vermişti.

Sivas Valiliği, 3 sezon önce başlatılan "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında söz konusu maça 12 yaş üzeri öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PCR testlerinin yapılarak stadyuma alındığını belirterek, yazılan cezaya tepki göstermişti.


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