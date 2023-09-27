Simit Sarayı borsada ne zaman borsada işlem görecek? Dmr Unlu Mamuller Simit Sarayı kaç lot verdi?

Simit Sarayı halka arz SPK tarafından belirlenen tarihler arasında arasında 10,24 TL hisse fiyatından talep topladı. Yatırımcıların büyük bir merakla beklediği Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyuruldu. Peki, Simit Sarayı halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Simit Sarayı BİST işlem tarihi hakkında ayrıntılar...Simit Sarayı halka arzında talep toplama işlemleri 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Dmr Unlu Mamuller halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşti.Simit Sarayı'nın 27-28 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da DMRGD koduyla borsada işlem görmesi bekleniyor.10,24 TL'den talep toplama sürecini gerçekleştiren şirket, yatırımcılara 13-14 lot (maksimum 143 TL) dağıtımda bulunduDmr Unlu Mamuller halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın açıklık oranı yüzde 40,47 olarak belirlenirken hisse fiyatı 10,24 TL olarak açıklandı.