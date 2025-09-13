İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Sevilla, sahasında Elche'yi konuk etti.



Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Karşılaşmada Sevilla'nın gollerini 28. dakikada Isaac Romero ve 85. dakikada Peque Fernandez kaydetti. Elche'nin gollerini ise 54. dakikada Andre Silva ve 70. dakikada Rafa Mir kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 4'e çıkardı ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı. Elche ise 6 puan ile maç fazlasıyla 6. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Sevilla, Alaves'e konuk olacak. Elche, Real Oviedo'yu konuk edecek.