Sergen Yalçın'dan Vincent Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Vincent Aboubakar'la ilgili açıklama yaptı.



ABOUBAKAR İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA



Sergen Yalçın: "Vincent Aboubakar büyük ihtimalle Erzurumspor maçında oynayamayacak. Cenk Tosun, hazır olmadığı halde oynadı. Takım için sahaya çıktı. Ona da teşekkür ederim" dedi.



"NELER OLUYOR BİLMİYORSUNUZ"



Mensah ve Gökhan Töre'nin yeni yeni antrenmanlara başladığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:



"Zor süreçten geçiyoruz, Kovid-19'dan dolayı zor lig oynanıyor. Elimizden geldiğince oyuncularımızı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliyoruz, hepimiz hata yapabiliyoruz. Hataya açık iş yapıyoruz. Ligin bitimine az kaldı, inşallah yolun sonunu görebiliriz."



Oynatmadığı oyuncularla ilgili açıklama yapan Sergen Yalçın "İçeride çok farklı olaylar var. Kim, kaç antrenmana çıktı, hafta içi neler oldu bilmiyorsunuz. Sakatlıklar, hastalıklar var. Her oyuncuyu doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



