Seren Serengil çıplak fotoğrafları, Hande Yener'in de olay görüntüleri gündem oldu

Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi....

Hande Yener instagram hesabından, 17 Şubat 2007 tarihinde Habertürk.com'da yer alan Seren Serengil'in 15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını itiraf ettiğine ilişkin haberi paylaştı.

Bugünlerde en çok konuşulan konulardan biri Hande Yener-Seren Serengil tartışması oldu. Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı mı? Peki yanıt verildi mi? Seren Serengil, Hande Yener'e tazminat davası açtı mı? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz...Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.Hande Yener ve Seren Serengil'in sosyal medyada başlayıp büyüyen tartışması yargıya taşındı. Avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Seren Serengil, Hande Yener hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtti. Aile Mahkemesi'ne de başvuran Serengil Hande Yener'in kendisine özellikle alkol ve uyuşturucu etkisindeyken 30 metreden fazla yaklaşmamasını ve sosyal medyada adını anmamasını talep etti. Serengil ayrıca Yener hakkında 100 Bin TL'lik manevi tazminat davası da açtı.Hande Yener'in skandal paylaşımından sonra Seren Serengil Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:" Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Yener bu kez şu notu paylaştı: Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş...Seren Serengil ise İnstagram hesabından "Bu kafalar hangi kafalar Hande" mesajlı bir fotoğraf paylaştı.Makbule Hande Özyener (d. 12 Ocak 1973), bilinen sahne adıyla Hande Yener, Türk şarkıcı ve söz yazarı. Ses getiren bir çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren sık sık çıkardığı albümlerle Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve sık sık yenilediği imajıyla adından bahsettirdi. Zaman zaman müzikal tarzında da değişiklikler yaptı, pop müzikten elektronik müziğe geçtiği dönemde yaptığı "bakkal müziği" tanımlaması yüzünden çeşitli tartışmaların içinde yer aldı. Kariyerindeki değişken adımları ve kişiliği birçok kez incelenerek yorumlandı, meslektaşı Demet Akalın ile yaptığı atışmalar Türkiye'de magazin gündemi içinde bir olgu h,line geldi.Senden İbaret (2000)Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)Apayrı (2006)Nasıl Delirdim? (2007)Hipnoz (2008)Hayrola? (2009)Hande'ye Neler Oluyor? (2010)Teşekkürler (2011)Kraliçe (2012)Mükemmel (2014)Hepsi Hit Vol. 1 (2016)Hepsi Hit Vol. 2 (2017)Seren Serengil, 6 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu annesinin yanında Nişantaşı'nda geçiren Seren Serengil, 8 sene boyunca bale eğitimi ve klasik piyano dersleri almıştır.İstanbul'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra ve Montrö kentlerinde eğitimine devam etti.Henüz 16 yaşındayken sahne hayatına atıldı ve 4 yıl boyunca Türkiye'nin en genç sanatçısı olarak sahne aldı. İbrahim Tatlıses ile 16 yaşında aynı sahnede assolist olarak çalıştı.Türkiye'de ilk defa 1990 yılında Başka Olur Ağaların Düğünü adlı dizide köylü güzeli genç bir kızı canlandırdı ve dizi hayatına atıldı.2000'de TRT'de 3 yıl boyunca evlendirme programı sunuculuğu yaptı ve ardından 2012'de ayrılan eşleri yeniden barıştırma formatında bir program sundu.İlk müzik albümünü 1991 yılında Ayrıldık adı altında çıkarmış ve adını duyurmaya devam etmiştir. Özellikle ilk albümünde bulunan Bana Herşey Seni Hatırlatıyor adlı parçası iyi bir çıkış yakalamasını sağlamıştır.29 Haziran 2007'de kendi hikayesini anlattığı Nefret adlı kitabını yayınladı ve kitabında özel hayatına dair kimsenin bilmediği bazı bilgileri paylaştı.