Serdar Saatçı, Braga'da

Beşiktaş Serdar Saatçı'nın Braga'ya transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması:



"Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı'nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı'ya Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz."



SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?



Futbolcunun transferi için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödenecek. Siyah beyazlılar oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 de pay alacak.



BRAGA'DAN FLAŞ KARAR: 40 MİLYON EURO



Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga oyuncu için 40 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi. Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ