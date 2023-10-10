Haber Tarihi: 10 Ekim 2023 14:34 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 14:34

Sened-i İttifak hangi padişah döneminde imzalanmıştır?

2. Mahmud dönemi ıslahatları içinde önemli bir yeri bulunan Sened-i İttifak; Türk hukuk tarihinde anayasa niteliği taşıyan ilk belge olarak öne çıkmaktadır. Osmanlı Devleti'nde zayıflayan merkezi otoriteyi yeniden güçlü bir hale getirmek için imzalanan Sened-i İttifak nedir? Sened-i İttifak hangi padişah döneminde imzalanmıştır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Sened-i İttifak hangi padişah döneminde imzalanmıştır?
Abone Ol
Senedi İttifak kavramı az çok okul yıllarından akıllarda kalmış bir kavram olarak tanıdık gelebilir. Ancak Senedi İttifak tam olarak nedir, ne önemi vardır sorusunu çoğu kişi cevaplandıramayacaktır. İşte Senedi İttifak konusunda size tarihe kısa bir yolculuk yaptıracak bilgileri derledik. 

Sened-i İttifak hangi padişah döneminde imzalanmıştır?
 Senedi İttifak Osmanlı Padişahı 2. Mahmud ile ayanlar arasında 1808 yılında imzalanmış bir metindir. İmzalanan bu senedi ittifak nedir ne gibi sonuçları olmuştur? Senedi İttifak bir giriş maddesi ve 7 esas maddeden oluşur. Osmanlı İmparatorluğunda, şehir ve kasabalarda yaşayan halkın devlet ile ilişkilerini düzenleyen ve o yörenin ileri gelenleri olan kimselere " ayanlar " denilmektedir.
Senedi İttifak'ın Önemi Ve Maddeleri Nelerdir?

Senedi İttifak Türk hukukçularına ve Anayasa Hukukçuların kabulüne göre "ilk Anayasa benzeri metin" olarak kabul edilir.

Giriş maddesinde, Senedi İttifak'ın amacının sarsılan devlet otoritesinin kuvvetlendirilmesi olduğu belirtilmiştir. Öte yandan bu belgeye göre ayanlar da padişahın otoritesini ve onun mutlak vekili sadrazama itaat etmeyi kabul edeceklerdir. Senedi İttifak Rusçuk ayanı olan Alemdar Mustafa Paşa liderliğinde hazırlanmıştır.

Senedi İttifak ile ilk kez Osmanlı tarihinde padişahın mutlak otoritesinin sınırlanması gündeme gelmiş ve imza altına alınmıştır. İşte Senedi İttifak bu sebeple de ilk " Anayasa benzeri ya da Anayasal özellikler taşıyan belge " olarak kabul edilmektedir. Senedi İttifak'ın maddeleri özetle şunlardır:

Birinci maddede devletin otoritesinin vurgulandığı ve devletin tek mutlak temsilcisinin padişah olduğu kabul edilmiştir.

İkinci maddede ayanların durumları ile ilgi düzenleme yer almaktadır.

Üçüncü maddede hazine gelirleri, yani vergi konusu düzenlenmiştir.

Dördüncü maddede sadrazamın durumuna ilişkin olup padişahın mutlak vekili olduğu vurgulanmıştır.

Altıncı madde özel olarak İstanbul ve İstanbul' un güvenliğine dair bir maddedir.

Yedinci madde ise halkın vergi yükü ve verginin halktan düzenlenmesine ilişkin bir maddedir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Sened-i İttifak
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Baba Çebi devreye girdi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Baba Çebi devreye girdi!
Galatasaray'da dev operasyon: Luis Suarez Galatasaray Galatasaray'da dev operasyon: Luis Suarez
Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 müjde, 1 seferberlik Beşiktaş Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 müjde, 1 seferberlik
İspanyollar, Galatasaray'a hayran kaldı: 'Amiral gemisi' Galatasaray İspanyollar, Galatasaray'a hayran kaldı: "Amiral gemisi"
Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber Galatasaray Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber
Hırvatistan - Türkiye: Muhtemel 11 Milli Takım Hırvatistan - Türkiye: Muhtemel 11
Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü! Dünya Futbolu Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü!
Suudi Arabistan'a giden yıldızlar 'mutlu değil' iddiası! Dünya Futbolu Suudi Arabistan'a giden yıldızlar 'mutlu değil' iddiası!
Colin Kazım'dan Pirlo itirafı Fatih Karagümrük Colin Kazım'dan Pirlo itirafı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa için açıklama!
2
Alan Brazil: ''Ten Hag'ın davranış tarzından tiksiniyorlar''
3
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu
4
Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş Stadı sözleri
5
Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ın
6
Romelu Lukaku: ''Bir sürü saçmalık atlattım, patlamak üzereydim''
7
Colin Kazım'dan Pirlo itirafı

SON HABERLER

yukarı ok