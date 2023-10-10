Sened-i İttifak hangi padişah döneminde imzalanmıştır?

Senedi İttifak kavramı az çok okul yıllarından akıllarda kalmış bir kavram olarak tanıdık gelebilir. Ancak Senedi İttifak tam olarak nedir, ne önemi vardır sorusunu çoğu kişi cevaplandıramayacaktır. İşte Senedi İttifak konusunda size tarihe kısa bir yolculuk yaptıracak bilgileri derledik.Senedi İttifak Osmanlı Padişahı 2. Mahmud ile ayanlar arasında 1808 yılında imzalanmış bir metindir. İmzalanan bu senedi ittifak nedir ne gibi sonuçları olmuştur? Senedi İttifak bir giriş maddesi ve 7 esas maddeden oluşur. Osmanlı İmparatorluğunda, şehir ve kasabalarda yaşayan halkın devlet ile ilişkilerini düzenleyen ve o yörenin ileri gelenleri olan kimselere " ayanlar " denilmektedir.Senedi İttifak Türk hukukçularına ve Anayasa Hukukçuların kabulüne göre "ilk Anayasa benzeri metin" olarak kabul edilir.Giriş maddesinde, Senedi İttifak'ın amacının sarsılan devlet otoritesinin kuvvetlendirilmesi olduğu belirtilmiştir. Öte yandan bu belgeye göre ayanlar da padişahın otoritesini ve onun mutlak vekili sadrazama itaat etmeyi kabul edeceklerdir. Senedi İttifak Rusçuk ayanı olan Alemdar Mustafa Paşa liderliğinde hazırlanmıştır.Senedi İttifak ile ilk kez Osmanlı tarihinde padişahın mutlak otoritesinin sınırlanması gündeme gelmiş ve imza altına alınmıştır. İşte Senedi İttifak bu sebeple de ilk " Anayasa benzeri ya da Anayasal özellikler taşıyan belge " olarak kabul edilmektedir. Senedi İttifak'ın maddeleri özetle şunlardır:Birinci maddede devletin otoritesinin vurgulandığı ve devletin tek mutlak temsilcisinin padişah olduğu kabul edilmiştir.İkinci maddede ayanların durumları ile ilgi düzenleme yer almaktadır.Üçüncü maddede hazine gelirleri, yani vergi konusu düzenlenmiştir.Dördüncü maddede sadrazamın durumuna ilişkin olup padişahın mutlak vekili olduğu vurgulanmıştır.Altıncı madde özel olarak İstanbul ve İstanbul' un güvenliğine dair bir maddedir.Yedinci madde ise halkın vergi yükü ve verginin halktan düzenlenmesine ilişkin bir maddedir.