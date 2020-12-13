Selim Koray: "Lordlar kamarası"

Selim KORAY yazıyor...



Barcelona'yı çok takdir ederim ve seyrederim. Dünya'nın en iyi pas yapan takımları arasında hala Barcelona'yı sayabiliriz ama Barcelona çok önemli bir özelliğini kaybetti, artık kaptırdığı topları hızlı ve önde kazanamıyor. Hızlı ve önde kazanamadığı içinde rakibi dengesiz yakalayıp kolay goller atamıyor.



Fenerbahçe'nin durumu ise Barcelona'dan daha berbat çünkü Fenerbahçe hem topu önde yani rakip sahada kazanamıyor hem de kazandığında Barcelona kadar etkili değil.



Barcelona'dan Malatya'ya gelelim; Malatya'yı gerçekten tebrik etmek lazım. Fenerbahçe'yi ezerek yendiler. Henüz 10. dakikada 17 ikili mücadelenin 14'ünü Malatyaspor kazanmıştı. Tetteh kaç tane topu kafasıyla ve göğsüyle indirip rahatça oyuna soktu sayamadım. Fenerbahçe'de bir Lordlar Kamarası var. Bu arkadaşlar kendi sahalarında oynadıkları rakipleri yetenekleriyle yeneceklerini zannediyorlar ama hem o kadar yetenekli değiller hem de tribünde artık taraftar yok!



22 dakikada maç 0-2 olduğunda TV başındaki Fenerbahçe taraftarının umudu kesilmişti çünkü Fenerbahçe'nin rakibe önde/hızlı pres yaparak rakibi kendi sahasına sıkıştırabilecek bir gücü de yok.



Galiba en büyük problem de burada…



Aslında Fenerbahçe takımının çok iyi yaptığı hiçbir şey yok. Çok iyi hücum mu eder? Hayır. Çok iyi defans mı yapar? Hayır.



Çok iyi kontratak mı yapar? Hayır… Galatasaray veya Beşiktaş kötü gittiğinde kulüp yöneticileri ve/veya teknik heyetleri futbolculara saydırıyorlar ama Fenerbahçe'de sessizlik hakim. Aman futbolcuların moralleri bozulmasın!



O sessizlik bu akşam meyvesini verdi! Fenerbahçeli futbolculara sesleniyorum, burası Lordlar Kamarası değil! Böyle korkup geri geri koşup ilk toplara girmeyecekseniz, her hamleniz rakipten bir saniye sonra gelecekse ve topa zamanında girmeyi beceremeyip Fenerbahçe'yi defansif olarak Türkiye'nin en kötü ilk 5 takımı arasına sokacaksanız sizi Fenerbahçe'de tutmayalım!



Bu akşam yaşananı hakemle de izah etmenin mümkün olmaması umarım Fenerbahçe'nin gözünü açmıştır. Fenerbahçe kadrosu zengin derken bu zenginliğin sadece futbolcuların bireysel banka hesaplarınla bağlantılı olma ihtimalini düşünmemiştik…







