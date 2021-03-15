Kadıköy Cehennemi

Her şeyden önce Gençlerbirliği'ni tebrik etmek lazım, efsanevi başkanları merhum İlhan Cavcav'a yakışan bir mücadele sergilediler. Rahmetle anıyoruz.



Bir Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olarak böyle bir mağlubiyetten sonra yazı yazmak gerçekten çok zor.



Belki de tüm sezonu özetleyen bir maç seyrettik.



Top kontrolü, pas ve top taşıma kalitesi yetersiz, topu kaptıracağı anı planlayamayan, top kaybı sonrasında defansının tamamı top yerine gerideki alanlara koşan ama geri koşmayı da beceremeyen ve hocasıyla birlikte daha 46. dakikada panikleyerek ilk önce 4-4-2 sonra da 3-5-2 oynamaya çalışan ve hiçbirini oynayamadan 90 dakikayı bitiren bir Fenerbahçe izledik.



Tribünde Fenerbahçe'nin nasıl bir futbol oynaması gerektiğine 3 yıldır karar verememiş bir yönetim, kenarda ise 8 aydır farklı dizilişler ve farklı 11'ler deneyen ve her maçta 4-5 oyuncu değiştirerek ne istediğini hiç kimsenin anlayamadığı, uyumsuz, durağan, kararsız ve dengesiz bir Fenerbahçe takımına imza atan bir teknik kadro izledik.



Haftaya Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'den 1 puan çıkartma ihtimali dahi çok düşük.



