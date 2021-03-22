Selim Koray: "Kaleci"

Futbol işte böyle garip bir oyundur. Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 1 puanı son dakikada kurtardı derken az daha maçı uzatmalarda kazanıyordu ama maçın geneline bakarsak golleri kaçıran Beşiktaş, maçın yıldızı ise Altay oldu.



Fenerbahçe oyun kurma organizasyonu açısından 3 büyükler arasındaki en fakir takım ve bu sebepten dolayı topu rakip kaleye yaklaşamadan kaptırıyor ve topu kaptırdığında da gösterdiği reaksiyon şampiyonluğa oynayan takım kafasından epey uzak.



Fenerbahçe'nin pres, karşı pres ve fiziksel teması sevmeyen yakışıklı kadroları her sezonu ligin üst sıralarında bitirirler ama bu stratejiye bel bağlayan Teknik Direktörler şampiyonluk getiremezler.



İlk yarı tam da beklediğimiz gibi geçti. Fenerbahçe kendi yarı sahasında Beşiktaş'ın oyun kurarken yapacağı hataları bekledi ve her iki takımda gol fırsatları yakaladı ama topun mutlak hakimi Beşiktaş'tı.



İkinci yarı'nın hemen başında Beşiktaş'ın attığı golden sonra maç süper kaotik bir hale dönüştü. Kupa'dan sonra Lig'e de havlu atmak üzere olan Fenerbahçe oyun disiplinini bırakıp şuursuzca bastırıyor, Beşiktaş'ın kontrataktan yakaladığı fırsatlar ise Altay'ın ellerinde eriyordu.



89 dk. oynanırken Caner bu sezonki en akıllı paslarından birini verdi. Beşiktaş defansının yandan orta beklediği anda Caner top'u aniden yay'ın olduğu bölgedeki Ozan'a aktarınca, Ozan'ın harika şutu Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'den başı dik olarak çıkmasını sağladı ama... işte sadece o kadar.



