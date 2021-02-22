"Gitti gidiyor"

Fenerbahçe kendi evinde Göztepe'ye 1-0 yenilerek beklenmedik bir mağlubiyet daha aldı. 9'cu dakikada Fenerbahçe kornerinden sonra gelişen Göztepe kontratağında Fenerbahçe sol beki Caner, Süper Lig'in en hızlı oyuncusu Halil Akbunar'ı orta saha çizgisinin arkasında beklemek yerine önünde bekleyince, Sangare ise Caner'in yakınında durmak yerine, anlamsız bir şekilde, hiç kimsenin bulunmadığı sağ bölgedeki bomboş bir alanı savununca Göztepe 1-0 öne geçti. Maçın tamamında Fenerbahçe topa hakim gözükse de benzer kontrataklardan çuvalla gol kaçıran Göztepe oldu.



Halil Akbunar kariyer performanslarından birini daha ortaya koyarken, Fenerbahçe defansını tek kelimeyle dağıttı. Ligdeki 25'inci maçını tamamlayan Fenerbahçe'nin hala ilk 11'i ve oyun şablonu netleşmiş değil.



Hatta, bazı oyuncuların mevkileri dahi belirsiz. Mart ayı gelmiş, hala esame listesini okuduktan sonra forvet 'Thiam mı yoksa Valencia mı oynayacak?' diye birbirimize soruyoruz.



Mesut Özil'in fiziksel olarak hazır olmadığı net bir şekilde göze çarparken Fenerbahçe taraftarının da Erol Bulut'a tepkisi gün geçtikçe büyüyor ama takımdaki hangi oyuncuların Erol Bulut tarafından transfer edildiğini de hiç kimse net olarak bilmiyor.



Fenerbahçe'nin problemlerini satırlara sığdırmak mümkün değil ama en belirgin problem Fenerbahçe'nin topu kaptırdıktan sonraki davranış tarzı. Mesut ve 3 forvetle birlikte Fenerbahçe'nin ileride 4 kişi olduğunu unutup hala ileri çıkarken dikkatli olmayan Sosa ve Ozan biraderler rakipten dönen ilk topları almakta, durdurmakta hatta yavaşlatmakta dahi güçlük çekerken, Fenerbahçe stoperleri ve Caner'in bu aksiyonların içine girmemeyi tercih ederek sürekli geriye koşmaları modern futboldan fevkalade uzak bir görüntü veriyor. Aradaki boş alana koşu yapan rakipler ise "Yeni Kadıköy Otobanı'nın" keyfini sürüyorlar.



Hücumda ise uzun paslar, uzaydan ortalar ve kornerlerle birlikte Fenerbahçe takımı taraftarına "umuda yolculuk" yaşatıyor.



Trabzonspor deplasmanı ve Abdullah Avcı kapıya dayandı. Haftaya Fenerbahçe'nin kader maçını seyrediyor olabiliriz.



