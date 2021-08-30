"Fenerbahçe defansını aşmak çok zor"

Fenerbahçe ilk yarı oyunu havadan uzun paslarla ve kenardan kurmayı başaramayınca, 2'ci yarı Pereira'nın Muhammed ve Osayi'yi orta sahaya yaklaştırması Altay stoperlerinin ileri çıkmasına ve Ferdi'ye alan açılmasına sebep oldu ve Fenerbahçe rahat kazandı.



Fenerbahçe presini ve defansını aşmak çok zor.



