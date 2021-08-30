Fenerbahçe presini ve defansını aşmak çok zor.
Selim Koray
"Fenerbahçe defansını aşmak çok zor"
Fenerbahçe'nin Altay deplasmanında kazandığı maçı Selim Koray değerlendirdi.
Fenerbahçe presini ve defansını aşmak çok zor.
"Fenerbahçe defansını aşmak çok zor"
Fenerbahçe'nin Altay deplasmanında kazandığı maçı Selim Koray değerlendirdi.
Cehennemden 3 puan
Selim Koray, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında 1-0 kazandığı maçı yorumladı.
Ligler başlamadan, transferler gelmeden önceki durum
Selim Koray, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirdi.
Fenerbahçe kapıya dayandı
Selim Koray, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçı kaleme aldı.
Fenerbahçe gibi
Selim Koray, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Gaziantep'i 3-1 mağlup ettiği maçı kaleme aldı.
Hoşgeldiniz Samatta Bey
Selim Koray, Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısındaki 1-0'lık galibiyetini kaleme aldı.
Selim Koray: "Kaleci"
Selim Koray, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kaleme aldı.
Kadıköy Cehennemi
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi Selim Koray değerlendirdi.
Deplasmansa Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 yendiği maçı Selim Koray değerlendirdi.
Selim Koray: "Gizembahçe"
Fenerbahçe'nin Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Szalai ile gösterdiği defans performansına da değinmek gerekir.
"Gitti gidiyor"
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 yenildiği maçı Selim Koray değerlendirdi.
"Fenerbahçe'nin dev adamı Altay"
Fenerbahçe'nin 2-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetini Selim Koray değerlendirdi.
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