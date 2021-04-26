Fenerbahçe kapıya dayandı

Fenerbahçe ilk yarıda oynadığı futbolla Kasımpaşa maçını 3-2 kazandı. Emre Belözoğlu'nun takıma yüksek enerji kazandırdığını ve Fenerbahçe'nin hücum planını zenginleştirdiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Hareketlilik, verkaçlar, defans arkasına yapılan koşular Kasımpaşa defansının dengesini bozarken Fenerbahçe'nin alan yaratma konusunda daha ısrarcı olduğunu ve bunun sonucunda ilk yarı bol pozisyona girdiğini gördük.Harun'un hatasıyla yenilen golden sonra Fenerbahçe'nin gösterdiği kararlılığı ve aciliyet duygusunu takdir etmek gerekir. İkinci yarı Fenerbahçe bol pas yaparak tempoyu düşürmeye çalışsa da temponun düşmesi Fenerbahçe'nin dikkatini dağıttı ve çıkarken yapılan pas hataları ve kaptırılan toplar sonucunda Kasımpaşa Fenerbahçe'nin sol kanadından büyük fırsatlar yakaladı.Gustavo'nun oyuna girmesi de sorunu çözmedi çünkü Gustavo stoperlerin 10-15 metre önünde oynayıp topla giden Fenerbahçe'li futbolculara daha yakın oynamaya çalışmak yerine stoperlerin yanına gömüldü.Çok adamla savunma yapma fikri Fenerbahçe'nin sorunlarını çözmüyor.Ligin bitmesine 5 hafta kala Beşiktaş şampiyonluğa gittikçe yaklaşırken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın nefesini ensesinde hissetmemesi mümkün değil. Umarım kavgasız, gürültüsüz ve seviyeli bir lig finali seyrederiz.