Selim Koray: "Gizembahçe"

Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendi ve herkesi şaşırttı ama en değerli kazanım Fenerbahçe'nin oynadığı futboldu. Fenerbahçe rakibini sadece yenmekle kalmadı belki de bu yıl ilk defa kuvvetli bir rakibini üstün bir oyunla yenmeyi bildi.



Fenerbahçe'nin üstün oyunununu maçın tamamına yaydığını söylemek zor ama Fenerbahçe'nin ilk 25 dk. gösterdiği pas kalitesi ilerisi için umut verirken Fenerbahçe topu kaptırdığında da oyun disiplinini elden bırakmadı.



Altay'dan itibaren başlayan pas trafiği sadece Trabzonspor değil Fenerbahçe taraftarını da şok etti diyebilirim ve söz konusu pas trafiği, Gökhan, Sosa ve Mesut ile gelişip Pelkas'a kadar ulaştığında Trabzonspor için tehlike çanları çalmaya başlamıştı ama Trabzonspor dirençli defansı ve mükemmel kalecisiyle ilk yarıyı gol yemeden kapatmayı başardı.



İkinci yarı işler değişti ve Trabzonspor sazı bir müddet eline aldı ama Erol Bulut'un yaptığı değişikliklerden biri olan Ferdi Kadıoğlu zinde bir şekilde oyuna girip orta sahada kaptığı topu maçın en iyi oyuncusu Pelkas'a verince, Fenerbahçe Pelkas'ın uzaktan gelen şutuyla pek de beklemediği bir anda golü buldu.



Fenerbahçe 90 dk. içinde zaman zaman gösterdiği pas performansını maçın tamamına yansıtabilirse şampiyonluktan bahsetme şansına sahip olabilir ama pas kalitesinin yanında Fenerbahçe'nin Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Szalai ile gösterdiği defans performansına da değinmek gerekir.

Hücumda macera olur ama defans hiç şakaya gelmez, disiplin ve ciddiyet gerektirir.



Fenerbahçe dün akşam bu ciddiyet ve disiplini de sahaya koydu.



