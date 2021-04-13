Fenerbahçe gibi

Fenerbahçe kazandı ve Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısında ilk yarı oynadığı futbolu tebrik etmek gerekir.



Yetenekli ayakların kaliteli top kontrolü, kusursuz pasları ve takımın hareketliliği, istek ve coşku ile birleşince yılın en iyi Fenerbahçe'sini seyrettik diyebilirim.



Bu arada Gaziantep'in de Fenerbahçe'nin attığı gollerin sonrasında gösterdiği hızlı ve etkin oyununu da takdir etmek lazım. Özellikle defans yerleşmeden Fenerbahçe ceza sahasına yaptıkları ortalar ve anahtar paslar Fenerbahçe'ye ecel terleri döktürdü.



Eğer Fenerbahçe topu kaptırdıktan sonra biraz daha etkin pres veya taktik faul yapabilirse kalan maçlarının tamamını kazanabilir ama Valencia'nın sakatlanması Fenerbahçe için büyük kayıp. Özellikle forvetlerin bu denli formsuz olduğu dönemde Valencia'nın katkısı çok değerliydi.