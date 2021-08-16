Cehennemden 3 puan

Fenerbahçe stoperleri Szalai ve Tisserand, Gustavo ve Zajc ile pas linki oluşturamayınca ileri uzun paslar atmaya çalıştılar ama çoğu hedefi bulamayan o pasların dönüşlerinde Fenerbahçe'nin 2'li orta sahası çok zorlandı çünkü Fenerbahçe'nin defans özelliği zayıf ileri 3'lüsü de orta sahaya yardım edemediler ve topu alan rakip oyuncular Fenerbahçe defansıyla karşı karşıya kaldılar.
3 puan güzel ama Fenerbahçe'nin son 20 dakikada geriye yaslanarak çok adamla üstüne gelen rakibe karşı kontrataktan pozisyon bulamaması ve maça sonradan giren Ozan'ın isteksizliği dikkat çekici görüntülerdi.