Selim Koray

facebook icon instagram icon twitter icon

Cehennemden 3 puan

Selim Koray, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında 1-0 kazandığı maçı yorumladı.

Fenerbahçe Adana'da dikkatli, agresif ve inatçı bir Adana Demirspor'a karşı çok önemli bir galibiyet aldı. Adana D. S. baskısı çok iyiydi ve bu yüzden Fenerbahçe geriden oyun kuramadı.

Fenerbahçe stoperleri Szalai ve Tisserand, Gustavo ve Zajc ile pas linki oluşturamayınca ileri uzun paslar atmaya çalıştılar ama çoğu hedefi bulamayan o pasların dönüşlerinde Fenerbahçe'nin 2'li orta sahası çok zorlandı çünkü Fenerbahçe'nin defans özelliği zayıf ileri 3'lüsü de orta sahaya yardım edemediler ve topu alan rakip oyuncular Fenerbahçe defansıyla karşı karşıya kaldılar.

3 puan güzel ama Fenerbahçe'nin son 20 dakikada geriye yaslanarak çok adamla üstüne gelen rakibe karşı kontrataktan pozisyon bulamaması ve maça sonradan giren Ozan'ın isteksizliği dikkat çekici görüntülerdi.

Yazarın Diğer Haberleri
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.