Cehennemden 3 puan

Fenerbahçe Adana'da dikkatli, agresif ve inatçı bir Adana Demirspor'a karşı çok önemli bir galibiyet aldı. Adana D. S. baskısı çok iyiydi ve bu yüzden Fenerbahçe geriden oyun kuramadı.



Fenerbahçe stoperleri Szalai ve Tisserand, Gustavo ve Zajc ile pas linki oluşturamayınca ileri uzun paslar atmaya çalıştılar ama çoğu hedefi bulamayan o pasların dönüşlerinde Fenerbahçe'nin 2'li orta sahası çok zorlandı çünkü Fenerbahçe'nin defans özelliği zayıf ileri 3'lüsü de orta sahaya yardım edemediler ve topu alan rakip oyuncular Fenerbahçe defansıyla karşı karşıya kaldılar.



3 puan güzel ama Fenerbahçe'nin son 20 dakikada geriye yaslanarak çok adamla üstüne gelen rakibe karşı kontrataktan pozisyon bulamaması ve maça sonradan giren Ozan'ın isteksizliği dikkat çekici görüntülerdi.



