Ligler başlamadan, transferler gelmeden önceki durum

Fenerbahçe'nin artıları:



Bazı oyuncular 3-4-3'ün baskılı futbolunu oynayarak formayı kapma hevesiyle fiziksel performans açısından çok iyi seviyeye gelmiş durumdalar.



Takımın enerjisi ve isteği çok iyi.



Sistem belli, ilk 11 belli, hoca'nın beklentileri belli.



Hücumda belirgin şablonlar var, takım gol pozisyonu yaratma sıkıntısı çekmiyor.



Balon ortalar ve havadan uzun pasların yerine genelde yerden, hızlı ve tek pas oyunlarI ve rakip arkasına yapılan şiddetli koşuları görüyoruz.



Mesut fiziksel olarak iyi ayrıca Fenerbahçe'nin hareketliliği yüksek oyunu ve oyuncuları da Mesut'un ekmeğine yağ sürüyor.



Fenerbahçe'nin eksileri:



3-4-3'e göre kurulmamış kadro defansif açıdan problemler yaşıyor.



Osayi ve Ferdi tamamen ofansif yönlü oyuncular ve defansta hata yapıyorlar.



Fenerbahçe'nin 5-2-3'lü ön alan baskısı sırasında 2'li orta saha'dan top alıp kopan rakipler ve 3'lü defansın arkasına yapılan rakip koşular Fenerbahçe için tehlike oluşturabilir.



Tisserand ve Novak mevcut sistemde bazen bocalıyorlar. Tisserand zaten hiçbir sistemde güven vermiyor.



Szalai merkez stoper olarak ne kadar verimli olabilir tartışmaya açık.



Fenerbahçe 5'li defans yaparken sağdan sola kaymalarda ve adam/alan paylaşımında hatalar yapıyor.



Takımın tek defansif orta saha oyuncusu 34 yaşındaki Gustavo.



Fenerbahçe'de II dönemini yaşayan Pereira'nın kredisi çok fazla değil.



Türk oyuncuların neredeyse tamamı yedek kalmış durumdalar ve işler iyi gitmezse Hoca'nın başını ağrıtabilirler.



