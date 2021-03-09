Deplasmansa Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Konya performansı sarı lacivertli takım için çok iyi geçti. İlk 20 dk. Fenerbahçe rakibine sahanın her yerinde pres yaptı ve bu dakikalarda Fenerbahçe, Mert Hakan ve Valencia ile çok önemli pozisyonlar bulmasına rağmen gol erken gelmedi çünkü Fenerbahçe'li oyuncuların sezonun başından beri şut gösterip pas, şut gösterip topu diğer ayağa alıp şut çekme gibi özelliklerini göremedik, hep bir telaş içinde olmayacak açılardan ve önlerinde 2-3 rakip oyuncu varken gol atmaya çalışıyorlar.



İlk yarı Konyaspor sol beki Adil Demirbağ ile başbaşa bırakılan Osayi maçın ilk yarım saatinde rakibin sol kanadını felç etti ama Fenerbahçe'nin ilk golü yine kornerden geldi. Golü yiyen Konyaspor Fenerbahçe'nin üzerine gelmeye başladığında bu defa Szalai duvarına çarptı. 32. dk'da, Pelkasın, yetişmesi hiç de kolay olmayan pasını Osayi çok kaliteli bir vuruşla gole çevirirken maçın ibresi de tamamen Fenerbahçe'ye döndü.



İkinci devre geride beklemeyi tercih eden ve Gustavo girene kadar can çekişen Fenerbahçe defansı rakibine 2-3 pozisyon verse de Konyaspor Altay, Gökhan ve Szalai engellerini aşamadı. Kontraklardan yakaladığı pozisyonları yine Valencia, Pelkas ve Samatta'nın acele vuruşlarıyla değerlendiremeyen Fenerbahçe 3'cü golü de kornerden buldu.



Pelkas'ın sakatlandığı pozisyonda Fenerbahçe taraftarının yüreği ağzına gelirken Fenerbahçe uçağından gelen Pelkas fotoğrafı gönülleri ferahlattı.



Deplasman kralı Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı önümüzdeki haftaların en büyük tartışma konularından biri olacak gibi duruyor.