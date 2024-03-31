Seçmen kağıdı gerekli mi? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?

Türkiye genelinde seçim heyecanı yarın sabah erken saatlerde başlayacak. Doğu illerinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilin ve 973 ilçeyle beraber 390 beldenin belediye başkanı belirlenecek. Yerel seçimlerde kullanılacak oya göre pusulanın rengi değişiklik gösterecek. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak ve oy kullanacak. Sandık başına gelen seçmenin T.C. kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgesiyle oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Peki Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? YSK Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte, oy kullanılmasına ilişkin merak edilen soruların yanıtları…

Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmen kağıtlarının dağıtımı 24 Mart tarihine kadar dağıtıldı. Seçim günü seçmenler oy kullanma saatleri içerisinde gerekli belgelerle birlikte oy kullanacakları sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen bilgi kağıdının üzerinde seçmene ait olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, seçim tarihi, sandık yeri (adresi), sandık numarası sıra numarası ve seçmenin kütüğe kayıtlı adresi yer alacak.

Seçmen kağıdı kimlik belirlenmesinde belge olarak kullanılmıyor. Bu sebeple oy kullanırken seçmen kağıdının vatandaşın yanında olma zorunluluğu bulunmuyor. Oy kullanılacak okulun adı, adresi ve sandık numarası internet üzerinden sorgulanabiliyor.

Seçmen kağıdını kaybeden veya eline ulaşmayan vatandaşlar, üç farklı alternatif yöntem ile birlikte oy kullanacağı yeri öğrenebiliyor.

YSK'nın internet sitesi üzerinden veya e-Devlet kapısında seçmen kaydı sorgulama işlemi yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte seçmenler oy kullanabilecekleri sandıkları sorgulayabilir.

e-Devlet'e giriş yapan kullanıcılar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğu kısmına " Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazarak oy kullanabileceği okulu görüntüleyebilir.

Seçmenler oy verecekleri yeri "31/03/2024 tarihinde yapılacak olan 31 MART 2024 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ için oy kullanacağınız yer bilgileri aşağıda verilmiştir." ifadesiyle kontrol edebilirler.

Oy vereceğiniz yer, sandık numarası ve sıra numarasıyla birlikte aynı hanede oturan seçmenler seçmen kaydı sorgulama ekranından görüntülenebilir.

Önemli: Alternatif olarak YSK seçmen kaydı bilgisi 444 9 975 numaraları YSK Çağrı Merkezi'nden veya Seçmen Sorgulama Mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebilir.

31 Mart Pazar günü oy kullanacak vatandaşların yanında geçerli kimlik belgesi olması zorunlu olacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfuz cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlanme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve sancılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi " kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler ile oy kullanabilecek.

Cep telefonu, fotoğraf makinesi, film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak.

Üzerinde cep telefonu vb. cihaz bulunanlar oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna teslim edilebilecek.

Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yere imza atılacak.