Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 seçim sonuçları için oy sayımı kaçta bitiyor?

Milyonlar bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Belediye başkanlığı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimi kapsamında oy kullanılıyor. Seçmenler, şimdiden, seçim sonuçları ile oy sayım saatine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, 31 Mart 2024 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri açıklandı. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak duyuruldu.

Seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlanacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından 2024 Yerel Seçim sonuçlarını, Habertürk'ün seçim sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu 31 Mart Yerel Seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek.

Mührün oy kullanma yerinin dışında zarf, pusulanın arka tarafı, aday fotoğrafının üzeri gibi durumlarda oy geçersiz sayılır.

Seçmenlerin oy kullanılırken sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu kullanması gerekmektedir.

Oy pusulasının üzerine imza atmak, yazı yazmak, resim çizmek veya işaret koymak oyun geçersiz olmasına sebep olmaktadır.