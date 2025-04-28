Scott McTominay'dan Napoli'de kariyer rekoru!

Napoli'nin yaz transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Scott McTominay, İtalyan ekibinde attığı 12 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Scott McTominay'dan Napoli'de kariyer rekoru!
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28 Nisan 2025 19:00
Napoli'nin yaz transfer döneminde Manchester United'dan transfer ettiği Scott McTominay, İtalyan ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.

Napoli'de bu sezon 35 maçta 12 gol atan McTominay, kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. McTominay, 12 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 4 kez asist yaptı.

Napoli'nin bonservisi için Manchester United'a 30.5 milyon euro ödediği 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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