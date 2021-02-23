Fatih Terim'in performansını yükselttiği bir başka isim Etebo oldu.



TFF'nin yabancı kuralında yaptığı değişiklikle devre arasında gönderilmesinden vazgeçilen 25 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ile Alanyaspor maçlarında 6 numaranın hakkını verdi ve Taylan'ı da aratmadı.



Terim iyi oynayan Etebo'yu ödüllendirmeye devam edecek ve Erzurum maçında da 11'de oynatacak.



