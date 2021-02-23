Fatih Terim'in performansını yükselttiği bir başka isim Etebo oldu.
TFF'nin yabancı kuralında yaptığı değişiklikle devre arasında gönderilmesinden vazgeçilen 25 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ile Alanyaspor maçlarında 6 numaranın hakkını verdi ve Taylan'ı da aratmadı.
Terim iyi oynayan Etebo'yu ödüllendirmeye devam edecek ve Erzurum maçında da 11'de oynatacak.
TFF'nin yabancı kuralında yaptığı değişiklikle devre arasında gönderilmesinden vazgeçilen 25 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ile Alanyaspor maçlarında 6 numaranın hakkını verdi ve Taylan'ı da aratmadı.
Terim iyi oynayan Etebo'yu ödüllendirmeye devam edecek ve Erzurum maçında da 11'de oynatacak.