Şapkadan Etebo çıktı

Etebo, Fatih Terim'in verdiği görevin hakkını verdi ve performansıyla teknik heyetin takdirini aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şapkadan Etebo çıktı
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23 Şubat 2021 11:03
Fatih Terim'in performansını yükselttiği bir başka isim Etebo oldu.

TFF'nin yabancı kuralında yaptığı değişiklikle devre arasında gönderilmesinden vazgeçilen 25 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ile Alanyaspor maçlarında 6 numaranın hakkını verdi ve Taylan'ı da aratmadı.

Terim iyi oynayan Etebo'yu ödüllendirmeye devam edecek ve Erzurum maçında da 11'de oynatacak. 



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