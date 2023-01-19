Şans Topu çekiliş sonuçları |18 ocak 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıkandı mı?

Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılmaktadır. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topunda 18 Ocak tarihli çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. İşte 18 Ocak Çarşamba 2022 Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar...En çok kazandıran Şans Topu çekilişi çarşamba akşamı saat 20:00'de yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak aktarılıyor.Kazandıran numaralar;oldu.Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 kişibüüyk ödülün sahibi oldu.