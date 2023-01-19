Haber Tarihi: 19 Ocak 2023 12:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 14:03

Şans Topu çekiliş sonuçları |18 ocak 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıkandı mı?

18 ocak 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıkandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü yapılan Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de yapıldı. 18 Ocak Şans Topu çekilişinde toplam ikramiye 911 bin 257 TL! İşte 18 Ocak Çarşamba 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ile sorgulama ekranı...

Şans Topu çekiliş sonuçları |18 ocak 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıkandı mı?
Abone Ol
Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılmaktadır. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topunda 18 Ocak tarihli çekiliş sonuçları dün akşam açıklandı. İşte 18 Ocak Çarşamba 2022 Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 OCAK 2023

En çok kazandıran Şans Topu çekilişi çarşamba akşamı saat 20:00'de yapıldı. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak aktarılıyor.

Kazandıran numaralar; 6-13-16-22-32+9 oldu.

Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 kişi 911.257,15 TL büüyk ödülün sahibi oldu.
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Fenerbahçe'ye Latin kanat; Sebastian Villa Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Latin kanat; Sebastian Villa
Andreas Beck: 'Aboubakar tam bir makine' Beşiktaş Andreas Beck: "Aboubakar tam bir makine"
Beşiktaş aradığı sol beki Almanya'da buldu Beşiktaş Beşiktaş aradığı sol beki Almanya'da buldu
Mathias Ross'a Süper Lig'den talip! Türkiye Transferler Mathias Ross'a Süper Lig'den talip!
Beşiktaş'tan sonra Galatasaray; Amir Hadziahmetovic Türkiye Transferler Beşiktaş'tan sonra Galatasaray; Amir Hadziahmetovic
Beşiktaş'ta stopere yeni aday; Vestergaard Beşiktaş Beşiktaş'ta stopere yeni aday; Vestergaard
Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor! Galatasaray Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor!
Yasin Öztekin transferi asılsız çıktı Türkiye Transferler Yasin Öztekin transferi asılsız çıktı
Fenerbahçe'de Valencia ile masaya oturuluyor Fenerbahçe Fenerbahçe'de Valencia ile masaya oturuluyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hakan Çalhanoğlu'dan Zlatan ve Milan'a gönderme
2
Galatasaray'da sol beke yeni formül!
3
Recep Uçar'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması
4
Galatasaray transferde büyük oynuyor; Emre Can
5
Giresunsporlu iki isim Galatasaray maçında yok
6
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11
7
Şenol Güneş'ten veda sonrası flaş açıklamalar

SON HABERLER

yukarı ok