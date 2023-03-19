Haber Tarihi: 19 Mart 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 15:31

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ne kadar? Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, nasıl sandık görevlisi olunur?

Seçim sandık görevlisi ücretleri 2023 yılı için merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 seçimleri yaklaşırken sandık güvenliği de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Vatandaşlar, 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak. Seçimler için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Sandık Kurulu Görevlisi alımları yapacak. Bu görev için başvuru yapacak adayların, ikametgah adresine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapması gerekiyor. Peki, seçim sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, nasıl sandık görevlisi olunur?İşte, sandık görevlisine verilen ücret miktarı... .

Sandık görevlisi ücretleri 2023 ne kadar? Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, nasıl sandık görevlisi olunur?
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Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim için sandık başına gidecek. Oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için de binlerce sandık görevlisi seçim gününde iş başında olacak. Sandık görevlisi olmaya talip pek çok kişi de seçim tarihinin kesinleşmesiyle 'Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023?' 'Seçimlerde sandık görevlisi olma şartları neler?' 'Başvuru nereye yapılır?' araştırmaları yapmaya başladı… 
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLACAK?

Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Geçtimiz 20218 Seçimlerinde sandık görevlileri ücretleri 500 Türk Lirası idi .Edinilen bilgiye göre 2023 Seçimlerinde Sandık görevli ve Salon Başkanlarının ücretleri 900 - 1.000 TL arasında olması bekleniliyor.Konuyla ilgili açıklama kısa süre içerisde YSK tarafından yapılacak.
SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

657 Sayılı devlet Memuru kanuna tabi olmak.( Memur, Öğretmen, Kamu görevlisi, Akademisyen vb.)

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.


Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.
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