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Samsunspor'da Abdulkadir Ömür iddiası!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken transfer açıklamalarında bulundu.

calendar 22 Haziran 2025 13:13
Fotoğraf: Imago
Samsunspor'da Abdulkadir Ömür iddiası!
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Trabzonspor'un eski oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün adı kırmızı-beyazlılarla anılırken, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bu iddialara net bir dille yanıt verdi.

"LİSTEMİZDE YOK"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Abdülkadir Ömür bize gelmek istiyor ama bizim listemizde yok. Orada oynayan oyuncularımız var. Daha iyi oyuncular ile anlaşacağız inşallah. Abdülkadir Ömür kötü oyuncu demiyorum ama bizim Samsunspor olarak ilgilimiz yok," ifadelerini kullandı. (Samsun Gazatesi)


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