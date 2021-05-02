Salih Uçan'ın menajeri konuştu: "3 büyük istiyor!"

Salih Uçan'ın yeni adresi sezon sonunda belli olacak. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri Koray Uzun, Salih için Türkiye'nin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan da teklifler olduğunu açıkladı.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan'ın menajeri konuştu: '3 büyük istiyor!'
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02 Mayıs 2021 23:41
Bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki Salih Uçan, 3 büyük kulübün transfer listesinde girdi.

NTV'ye konuşan menajer Koray Uzun, Salih'in için anlaştıkları bir kulüp olmadığını açıkladı.

"Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak."

Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol attı 7 asist yaptı.

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